ON-LINE

Největší zájem je z řad zdravotníků, ale také třeba policistů. "Ochranné štíty dáváme do nemocnice, ale i jednotlivým lékařům. Několik jich šlo také státní i městské policii," uvedl v pátek za DDM Písek Karel Červenka s tím, že na pondělí mají poptávku na dalších 37 štítů pro hospic, zubaře i policii. "Přes víkend bychom to měli stihnout," dodal Karel Červenka.

Písečákům pomohli kolegové z českokrumlovského DDM, když jim zapůjčili dvě 3D tiskárny. Celkem jich tady mají pět. Tisk jednoho štítu trvá podle Karla Červenky zhruba hodinu a dvacet minut. Není to však jen o technice, ale také o ruční práci, kterou je třeba vytištěné části dokončit. Celkem se na jednom štítu pracuje asi hodinu a třičtvrtě. Jsou na to celkem tři. "Většinou jeden rozváží hotové štíty a shání materiál na další a dva obsluhují tiskárny a kompletují štíty," vysvětlil lektor.

Největší problém je podle něj s doplňováním plastu, který se špatně shání a jeho doručení v těchto dnech trvá dlouho. Domu dětí a mládeže pomáhá řada lidí, ať už právě dodáváním materiálu, tak i finančně. "Bez toho by to nešlo, jsme za to rádi," říká Karel Červenka.

Ochranné štíty jsou primárně určené pro pracovníky IZS, kteří už se o ně sami hlásí. "Zatím není zájem tak obrovský, abychom ho nestíhali pokrýt," dodává lektor DDM, jehož kolegyně pomáhají šitím roušek, které odevzdávají na sběrném místě v hospicu Athelas, odkud dál putují těm, co je potřebují. Už se v DDM vyrobilo kolem 400 roušek.