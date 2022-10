Jak uvedla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, na příští rok je v plánu také oprava venkovní terasy, která je stejně jako venkovní areál z technických důvodů pro veřejnost uzavřena. Tato oprava si vyžádá asi 2,5 milionu korun. "Také v předchozích letech město do bazénu investovalo, mezi lety 2014 až 2021 to bylo kolem 13 milionů korun," poznamenala mluvčí.

V srpnu byl plavecký bazén kvůli rekonstrukci výměníkové stanice uzavřen. Tuto nucenou pauzu využil provozovatel i k dílčím opravám. „Vyměnili jsme stropní podhled v prostoru dětského bazénu, udělali jsme nové obklady a dlažby v dětské sprše, obložili jsme novou mozaikou i stěny dětského bazénu a stěnu u plaveckého bazénu. Došlo i na výměnu stávajících nefunkčních vysoušečů za nové horkovodní vysoušeče," vyjmenoval vedoucí plaveckého stadionu Roman Drnec několik dalších akcí, které během letoška zvládli.

Písek má koalici. ANO, ODS a Pro Písek doplní ve vedení města Piráti

Dále zmínil, že obnovu potřebuje například stropní podhled nad plaveckou halou, a to včetně osvětlení. Bude třeba řešit i další závažné technické záležitosti týkající se zejména hydroizolace střešního pláště a opláštění celého objektu, které je ve špatném stavu. Opravy této části konstrukce budou mít vliv zejména na snížení provozních nákladů celého objektu. Náklady na rekonstrukce těchto částí se budou pohybovat v řádech desítek milionů korun a neobejdou se bez dalšího uzavření sportoviště.

Město Písek musí s ohledem na výsledek referenda z roku 2013 udržovat starý bazén v provozu, a to do doby, než bude postaven nový. „Na plaveckém stadionu se proto dělají jen skutečně nezbytné investice. Bohužel tím, jak se oddaluje stavba nového bazénu, se stále více prodražuje údržba zastaralých technologií a zařízení. Například letos muselo zastupitelstvo města uvolnit pět milionů korun na rekonstrukci výměníkové stanice napojené na teplárnu, která přešla z parovodu na horkovod. Pokud by se stanice nevyměnila, musel by být bazén uzavřen,“ vysvětluje místostarostka Petra Trambová a dodává, že rekonstrukce ve větším rozsahu, než je nutné pro udržení provozu, by byla v rozporu s dosud platným výsledkem referenda.

Náklady na provoz plaveckého stadionu loni dosáhly téměř 12 milionů korun. Jeho provozní ztráta, kterou uhradilo město Písek, byla 10,5 milionu korun. Letos bude tato ztráta výraznější, a to především kvůli navýšení nákladů na energie.