Plavecký stadion v Písku bude fungovat i přes většinu letních prázdnin. V provozu budou vnitřní bazény s možností využít venkovní terasy. Venkovní bazény zůstanou tradičně uzavřené.

Plavecký bazén v Písku. | Foto: Deník/ Redakce

Plavecký stadion v Písku bude od 1. července do 23. srpna otevřen vždy od pondělí do neděle od 8:30 do 19 hodin. V provozu bude vnitřní vyhřívaný plavecký bazén s možností pronájmu plaveckých drah, vnitřní vyhřívaný dětský bazén, parní komory a venkovní terasa. Parní komory budou v provozu od pondělí do neděle od 8:30 do 11:00 a od 14:00 do 18:30 hodin.

Jak informovala mluvčí Městských služeb Písek Lenka Gareisová, venkovní areál včetně venkovních bazénů i venkovních ploch bude z technických důvodů i nadále uzavřen. „Kvůli plánované výměně bazénových vod a čištění bazénových těles bude od 24. srpna do 1. září plavecký stadion uzavřen," poznamenala mluvčí s tím, že od pondělí 2. září bude opět otevřen v běžném režimu.