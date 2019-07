Písek – Pilotní projekt má začít v září. Postupně je v plánu rozšířit ho i na jiné školy.

Ilustrační foto - škola | Foto: Deník / Jiří Jelínek

Písecká klíčenka je nový projekt, který by se měl od září zkoušet na Základní škole T. Šobra v Písku. Jedná se o univerzální čipovou kartu, která bude sloužit ke vstupu do školy, vydávání obědů, ale například i v MHD nebo ke vstupu do knihovny, Sladovny či píseckého bazénu. „Do budoucna je vize taková, že by se projekt rozšířil na všechny základní, popřípadě i mateřské a střední školy. Dítě by mělo jeden čip po celou dobu,“ nastínil místostarosta Písku Petr Hladík.