„Fotografie vzniklyv rámci projektu Česko z nebe. Jejich autorem je fotograf Milan Paprčka,“ uvedla Jitka Mlčáková, manažerka CBS Nakladatelství. Vystavené snímky budou uvedenév knize Písecko z nebe, kterou nakladatelství připravuje.



Vyjít by měla ve druhém pololetí tohoto roku. Vystavené snímky je možné si také zakoupit. Výstavu, která je volně přístupná, si můžete prohlédnout každý všední den od 8 do 18 hodin až do 15. března.



Letos ji uvidí také lidé v Protivíně. V současné době se podle Jitky Mlčákové jedná o termínu.