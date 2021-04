Na Bakalářích v Písku se po dlouhé pauze opět mohou konat pravidelné trhy. Necelá desítka prodejců tu pravidelně schází na ploše u kostela. Přestože v pátek očekávali velký zájem nakupujících, lidé zatím chodí jen velmi pozvolna.

Páteční trhy na Bakalářích přilákaly méně zájemců. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Z Dlouhé Vsi u Vodňan pravidelně jezdí na písecké trhy také prodejkyně Antonie Babická. Jejím hlavním sortimentem jsou jablka. "Skoro rok jsme byli doma, je dobře, že už se to otevřelo. Máme 700 stromů a ovoce potřebujeme prodat. Lidé si jezdili i k nám, takže se něco prodalo, ale nic moc. Syn má sklad s chlazením, takže se ovoce uskladnilo," poznamenala paní Antonie a zároveň si postěžovala na malý zájem. "Dneska je to slabé, vždycky mám touto dobou hodně prodáno a dneska to nejde. Možná to je i ranním mrazíkem."