/VIDEO, FOTO/ V pátek 9. června odstartoval třídenní nabitý program městské slavnosti Dotkni se Písku. Po dvou letech, kdy se událost konala v komornější verzi, si návštěvníci opět užili velké pódium na náměstí i známá jména.

Dotkni se Písku 2023 | Video: Deník/Lucie Kotrbová

Program slavnosti, která pokračuje až do neděle 11. června, se odehrává na několika místech města. Hlavní pódium stojí na Velkém náměstí, jako tomu v minulosti bývalo. Zde se střídají nejznámější hosté jako Ben Cristovao, kapela No Name, Ewa Farna či Calin. Nejmladší návštěvníci se tu sešli v sobotu dopoledne na vystoupení Bibibum.

Havlíčkovo náměstí patří historii, lidé tu najdou stánky s ukázkami dobových řemesel a workshopy nebo historickou scénu inspirovanou obdobím vlády Marie Terezie. Na prostranství před kulturním domem se postavila replika voru, v nedaleké zahradě je program zaměřený na děti, soutěže nebo třeba workshop ručního kosení. Pódium v Palackého sadech patří především místním kapelám a vystupujícím, u Kamenného mostu je řemeslný jarmark, který doprovází taneční, hudební i šermířská vystoupení. Na náplavce u Kamenného mostu si přijdou na své ti, kdo si chtějí vyzkoušet stále oblíbenější paddleboarding.