O odklad povinné školní docházky požádali rodiče 85 předškoláků. Ve srovnání s předchozím rokem to je o 22 méně. "Do prvních tříd by tak v září mělo nastoupit 414 dětí," informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová s tím, že přesné počty budou známé až po odstranění duplicitních zápisů, tedy zápisů, kdy rodiče přihlásili svého potomka na dvě či více škol.