Do poslední chvíle nebylo jasné, zda se děti budou moct vrátit do rekonstruovaných prostor 5. mateřské školy na Fügnerově náměstí v Písku. Firma, která školku od června opravovala, na konci srpna oznámila, že je v insolvenci a zakázku ve sjednaném rozsahu neudělá. Bylo jasné, že 1. září zde školní rok nezačne, ale byla snaha o zahájení v pondělí 5. září. To se nakonec především díky velkému nasazení zaměstnanců školky podařilo. „Přišli o uplynulém víkendu do školky, aby prostory uklidili a připravili je pro děti. Ve velmi krátkém čase odvedli velký kus práce a za to jim patří veliké poděkování,“ řekla vedoucí odboru školství a kultury MÚ Písek Marie Cibulková.