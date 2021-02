Starosti lesníkům dělají ale i návštěvníci, kterých za poslední rok kvůli pandemii skokově přibylo.

Společnost Lesy města Písku hospodaří v okolí města na ploše přibližně osmi tisíc hektarů. Loni lesníkům kromě počasí přidělával starosti hlavně kůrovec. „Když se budeme bavit jen o majetku města Písku, tak jsme vytěžili přibližně 160 tisíc kubíků dřeva, kdy 80 procent byl lýkožrout smrkový a 20 procent byly polomy,“ upřesnil Václav Zámečník, ředitel Lesů města Písek. Vzniklé holé plochy se lesníci snaží ihned zalesňovat. Od začátku loňského roku vysadili skoro milion sto tisíc stromků na ploše 170 hektarů.

Není pravdou, že by se skladba lesů postupně měnila a smrk pomalu začaly nahrazovat borovice nebo listnaté stromy. „Snažíme se napodobovat dřevinnou skladbu, kterou nám tady nechali naši předci v Píseckých horách. Z jehličnatých stromů jsou to smrk, borovice a z listnáčů pak buk a dub,“ upřesňuje Václav Zámečník. V menší míře se pak mezi tyto dřeviny sází další stromy jako je jedle, modřín, douglaska nebo olše.

Velmi špatná je situace kolem prodeje dřeva. V době, kdy kůrovec nebyl tak rozšířený, prodávaly písecké lesy kubík dřeva odběratelům za 1300 až 1500 korun, teď je to přibližně polovina této částky. „My dřevo z lesa prodat musíme, protože by se nám zkazilo nebo by se z něj lýkožrout dostal na další stromy. Letos se snad zdá, že se cena začíná vracet zpátky, ale bude to dlouhá cesta, než se dostaneme tam, kde jsme byli před pěti lety,“ posteskne si ředitel píseckých městských lesů.

Současná pandemie koronaviru se podle lesníků výrazně promítla do pohybu lidí v píseckých lesích. Podle Václava Zámečníka až enormně. „Lidé jezdí na kolech, chodí v parcích a dostávají se do lesa i lidé, kteří tam běžně nechodili. Neumí se v lesích chovat a neumí se například ani oblékat. Vyjdou na procházku v devět hodin a v jedenáct už je tam zase jinak,“ vysvětluje.

Chod firmy koronavirus zatím příliš neovlivnil, situace ale není dobrá. „V letošním roce u nás nakažených přibývá. Když to měl jeden zaměstnanec, tak to ovlivnilo celou partu. Snažíme se tomu bránit a nevystavovat naše lidi nebezpečí,“ uzavírá Václav Zámečník.