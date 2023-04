V pondělí 24. dubna zahájilo provoz písecké turistické informační centrum v nových prostorách v domě čp. 1 na Velkém náměstí. Do zrekonstruované budovy se přestěhovalo z nedaleké Sladovny, kde sídlilo od roku 2011.

Otevření nového Turistického a informačního centra Písek. | Foto: Deník/Petr Brůha

O přesunu infocentra, jehož umístění a spojení se Sladovnou nebylo ideální, se v Písku mluvilo už dlouho. Ve hře bylo několik míst, kde by mohlo sídlit, mimo jiné například nová knihovna na Alšově náměstí. Dům na Velkém náměstí, který je v majetku města, se nakonec ukázal jako nejlepší. Loni prošel rekonstrukcí, díky které vznikl v přízemí prostor právě pro infocentrum. „Sladovna nesídlí přímo na Velkém náměstí, ale na nádvoří. Turisté tak občas měli problémy informační centrum najít. V sezoně pak bylo komplikované obsluhovat v jednom prostoru klienty Sladovny a infocentra,“ poznamenal Michal Jánský, jednatel společnosti Píseckem, pod niž infocentrum nově spadá.

Moderní interiér infocentra odkazuje na řeku Otavu, a to vitrínami ve tvaru vlnek, které jsou umístěny po obou stěnách, a na Kamenný most, jehož oblouky jsou ztvárněny třemi koutky určenými k sezení. Infocentrum bude turistům poskytovat tradiční služby. Najdou zde suvenýry, mapy i různé publikace. Kromě toho tu je k dispozici i veřejný internet. Místní zase využijí možnost dobíjení kupónů MHD nebo kopírování dokumentů. Nově bude infocentrum nabízet regionální produkty, zatím například cukrové ozdoby z Čížové, produkty z pivovaru a lihovaru v Blatné, pivovaru Hulvát nebo Pražírny Drahonice. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin.

Renesanční budova na náměstí je v majetku města, sídlily v ní některé městské organizace a několik soukromých subjektů. V průběhu minulého roku prošla náročnou rekonstrukcí za 22,1 milionu korun bez DPH, kterou realizovala firma Kočí, a. s. Jak připomněla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, zrenovovaly se vnitřní prostory objektu a upravilo dispoziční řešení. "Vyměnily se i všechny sítě, položily nové podlahy a nepůvodní okna v uliční fasádě nahradila nová historizující," uvedla mluvčí. Nově je v budově také výtah. V objektu budou opět sídlit městské organizace a do komerčního prostoru v přízemí se vrátila cestovní kancelář.