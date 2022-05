Výstava se soustředí na významné momenty ze života slavného myslitele. Návštěvníci se však vydají na pouť v opačném směru. "Začnou u pomníku v Naardenu, tedy smrtí Komenského, a postupně poputují jeho životem až k narození," popsal Adam Langer s tím, že cesta vrcholí v prostorách Vysokých trámů, kde budou moci nabyté znalosti, dojmy a pocity aktivně zpracovat.

Jak A jaK dál nabídne prolínání různých formátů, a to od prohlídky hradu, přes workshopový program, imerzivní divadlo až po interaktivní výstavu. Do procesu vzniku se zapojilo sedm lidí z různých oborů, kteří jsou celoživotně ovlivněni Komenským. Jsou jimi dramaturgyně a režisérka Dominika Špalková, výtvarník a pedagog Jan Svoboda, komeniolog Vladimír Urbánek, divadelník Roman Černík, scénograf Tomáš Žižka, loutkář a pedagog Tomáš Machek a ředitel Sladovny Adam Langer. Dále se na jejím vzniku podíleli také malí i velcí návštěvníci Laboratoře JAK, ve které se setkávají umělci s dětmi a každým, kdo má chuť zapojit se do společného tvoření.

Výstava je vhodná pro děti od 8 let i pro dospělé. Vernisáž se uskuteční v pátek 13. května od 17 hodin a bude součástí oficiálního programu festivalu dětské radosti Pískoviště.