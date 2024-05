Ve Sladovně v Písku byla slavnostně otevřena nová zážitková výstava Království včel a bylin. Vernisáž se konala v pátek 17. května v 17 hodin v rámci zahájení festivalu Pískoviště.

Sladovna Písek otevřela novou výstavu Království včel a bylin. | Foto: archiv Sladovny

Prvních návštěvníků bylo mnoho a do výstavy se ladili již při pikniku na včelí louce, který probíhal na nádvoří Sladovny s tematickým občerstvením i workshopy a doprovodem kontrabasových tónů Petra Tichého. Příchozí se mohli seznámit s novým logem Sladovny, které galerie v těchto dnech představuje.

Vernisáž zahájil ředitel galerie Adam Langer spolu s hlavní autorkou výstavy Kateřinou Hadravovou. Návštěvníci pak vstupovali do první části výstavy, kterou je Bylinková čajovna s nápojem poznání, kde je přivítaly jemné tóny písně zkomponované právě pro tuto příležitost. Jejím autorem je Jono Hayes, novozélandský skladatel, zpěvák a hudebník, svou skladbu představil a zahrál společně s: Zuzana Sebkova - Violoncello, Petr Tichý - Kontrabas, Bětka Tichá - Trumpet, Anna Štěpánová – Housle, Jono Heyes - Banjo, Box Cello a Flamenco Guitar.

Řev motorů, nablýskané kapoty a chuť pomoct. Nadupané káry zaplnily Písek

Následovalo nahlédnutí do Včelího města a krátké osahání scénograficky vydařených objektů v podobě včelích povolání, stínového divadla, včelích her, … Času nebylo nazbyt. V 18 hodin vycházel zahajovací průvod festivalu Pískoviště z nádvoří Sladovny. Velké tajemství výstavy tak zůstalo zatím skryto a většina návštěvníků vernisáže se chystá na celý 90 minutový zážitek. „V něm společně s lektory v tajemných kostýmech vstoupí do fantazijního příběhu, kde je potřeba sehrát důležitou roli při záchraně obou království včel a království bylin,” říká Adam Langer.

Výstava navazuje na původní instalace z roku 2018, kterou od té doby navštívila několik dalších míst v České republice např. Žďár nad Sázavou, Roztoky u Prahy, Ostravu. Nyní se i na přání návštěvníků vrací zpět do Písku. „Výstava se s každým uvedením vyvíjí a proměňuje, kromě včelího města vyrobeného téměř kompletně ze dřeva, se nyní rozšiřuje velmi výrazně o scénograficky zpracovanou luční čajovnu plnou bylin,” říká autorka Kateřina Hadravová. „Návštěvníky, kteří již výstavu zažili dříve, srdečně zveme, protože zážitek bude jiný, také díky specifické lektorské práci ve Sladovně,” doplňuje Adam Langer.

Je to tam! Písečáci fandili zlatým hokejistům v Palackého sadech

Hlavní autorkou výstavy je výtvarnice a scénografka Kateřina Hadravová, spolutvůrcem je výtvarník a kastelán Valdštejnské lodžie Jiří Vydra a dramaturgem ředitel Sladovny Adam Langer. Na tvorbě jednoho z hlavních letních lákadel se podílelo velké množství umělců a řemeslníků, realizována je Sladovnou Písek a Maringotkou snů.

Výstava Království včel a bylin je otevřena od 18. května do konce prosince roku 2024. Pro její návštěvu doporučujeme rezervovat vstupenky na webu Sladovny. Je určená pro veřejnost i školní skupiny.

Sladovna Písek