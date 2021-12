Počasí zatím zasněžování nepřeje. "Záleží, jestli přijde nějaká mrazivá perioda. Jednotlivé dny, kdy mrzne a druhý den je teplo, pro nás nejsou ideální. Vánoce asi nestihneme, ale chtěli bychom udělat vše pro to, abychom byli v provozu na začátku roku nebo během ledna," upřesnil Libor Špičák, provozní Skiarény Písek.

Loni touto dobou už přitom sněžná děla jela naplno. "Loni jsme areál začali na začátku prosince zasněžovat a připravovat, poté to vláda zakázala, a protože náš svah není způsobilý z bezpečnostních důvodů k nějakému sáňkování nebo provozování toho, co bylo dovoleno, tak jsme areál kompletně uzavřeli a už jsme do provozu nešli," vzpomenul Libor Špičák. Letos sice vláda lyžování umožnila, na svahy ale budou smět pouze lidé očkovaní nebo po prodělaném covidu v posledním půlroce.

Vzhledem ke zvyšujícím se cenám elektřiny musela řada lyžařských areálů přistoupit ke zdražení. Hlouběji do peněženek sáhnou i milovníci zimních sportů v Písku "Ceny energií poskočily, fixaci cen nemáme, takže to budeme muset zohlednit v cenách. Průměrně areály zdražovaly o deset nebo patnáct procent, u nás to bude spíše v té horní hranici, protože díky zasněžování náklady výrazně vzrostou," vysvětlil Libor Špičák.

V písecké skiaréně se za běžné zimní sezóny vystřídá několik tisíc lidí. Svah měří cca 230 metrů a je nově upravený. V roce 2018 prošel rozsáhlou rekonstrukcí za téměř 15 milionů korun. Přibyl tu nový vlek, odbavovací systém, osvětlení sjezdovky a také sněžná děla.

