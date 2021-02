Opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou na žádost hejtmanů řadě vlekařů vzalo i poslední naději na záchranu této sezóny. Jediná skiaréna na Písecku by se ale podle jejího provozního Libora Špičáka neotevřela ani v případě rozvolnění protiepidemických opatření. „Vzhledem k tomu, v jaké jsme nadmořské výšce by to nemělo opodstatnění. Nejzazší termín byl pro nás leden. Ukončili jsme sezónu, která pro nás ani nezačala,“ posteskl si.

Někteří provozovatelé zimních středisek otevřeli i přes zákaz a vymýšlejí různé kličky, aby vyšli vstříc milovníkům zimních sportů. Provozovatel areálu Na Hradišti ale žádnou rebélii neplánuje. "Jsme malý areálek, respektujeme stav a i když je nám to líto, nechceme jít proti proudu a bylo by nám to stejně k ničemu. Vycházeli jsme z toho, že tato venkovní aktivita na čerstvém vzduchu je to poslední, co je z epidemiologického hlediska rizikové, ale musíme respektovat stav, " vysvětluje Libor Špičák.

Právě probíhající zima přitom nabízí ideální sněhové podmínky. "Samozřejmě jsme všichni lyžaři a máme tento sport rádi. Letošní zima by byla velmi hezká. Je nám to velmi líto po lidské, sportovní i ekonomické stránce," vysvětluje provozní areálu a dodává, že loni na úvod sezóny museli investovat do zasněžování a úprav kopce desítky tisíc. "Čekáme, co se podaří nebo nepodaří získat. Budeme rádi, když dostaneme alespoň nějakou finanční náplast za zpackanou sezónu. Současné ztráty už šplhají do několika stovek tisíc," vyčíslil Libor Špičák. K obsluze areálu je potřeba za plného provozu do pěti lidí. Jde ale většinou o brigádníky a kvůli vládním omezením tak nebylo potřeba nikoho propouštět.

Lidé se ale nemusí bát, že už si na Hradišti nezalyžují. Přestože ztráty jsou vysoké, pro areál prý nebude vynechaná sezóna likvidační. "Naštěstí nejsme závislí pouze na fungování píseckého areálu a máme i jiné aktivity. Je to pro nás škoda hlavně v tom smyslu, že ta zima byla hezká a asi by se dařilo," uzavírá provozní.

V písecké skiaréně se za běžné zimní sezóny vystřídá několik tisíc lidí. Svah měří cca 230 metrů a je nově upravený. V roce 2018 prošel rozsáhlou rekonstrukcí za téměř 15 milionů korun. Přibyl tu nový vlek, odbavovací systém, osvětlení sjezdovky a také sněžná děla.