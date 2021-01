Odstavená rolba, několik hromad technického sněhu a uzavřená vstupní brána. Tak teď vypadá písecká skiaréna, která si zahrála i ve slavném filmu Discopříběh. Během právě probíhající zimy si lyžaři kopec zatím nesjeli. Správci areálu sice začali se zasněžováním, přípravu na novou sezónu ale zastavilo vládní rozhodnutí o uzavření sjezdovek a lyžařských vleků. Podle provozního areálu Libora Špičáka se zatím vyčkává na případné uvolnění restrikcí. „Pokud vláda změní podmínky, pak jsme schopní areál dosněžit a připravit pro provoz jak pro trénování ski klubu, tak pro veřejnost. Záleží samozřejmě na klimatických podmínkách. Když budou příznivé, zvládneme areál zasněžit a zprovoznit přibližně do týdne,“ dodává.

Pokud by se současná vládní opaření uvolnila až ke konci měsíce, je možné, že se vlek na píseckém svahu v této zimní sezóně už nerozjede. „Kdyby vláda rozhodla, že areál bude možno otevřít třeba až na únor, tak budeme zvažovat, zda skiarénu ještě vůbec otevřít. Nacházíme se totiž 400 metrů nad mořem a musíme zvažovat i hlavní parametr, kterým je počasí,“ vysvětluje Libor Špičák s tím, že areál ukončuje běžný sezónní provoz už na konci února. Jeho zprovoznění už by pak postrádalo ekonomický smysl.

Lyžařský areál v Písku zaměstnává v sezóně do pěti lidí. Jak upřesňuje Libor Špičák, jde většinou o brigádníky. „Jsou to všechno lidé, kteří mají stálé zaměstnání a my si je najímáme, takže z hlediska propouštění jsme nemuseli řešit žádné problémy se zaměstnanci,“ říká.

V písecké skiaréně se za běžné zimní sezóny vystřídá několik tisíc lidí. Svah měří cca 230 metrů a je nově upravený. V roce 2018 prošel rozsáhlou rekonstrukcí za téměř 15 milionů korun. Přibyl tu nový vlek, odbavovací systém, osvětlení sjezdovky a také sněžná děla. Ztráty kvůli koronavirovým opatřením budou podle provozovatelů šplhat do desítek až stovek tisíc korun.

Jana Urbanová