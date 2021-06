Starostka Eva Vanžurová a místostarosta Ondřej Veselý osobně poděkovali představitelům Nemocnice Písek, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, Územního odboru Písek Policie ČR, Městské policie Písek, Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje – Územní odbor Písek, Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Písku a pedagogům ze ZŠ J. K. Tyla, ZŠ E. Beneše a 15. mateřské školy v Erbenově ulici, kteří se po celou dobu věnovali dětem pracovníků potřebných profesí.

„Pro nás všechny to byla úplně nová zkušenost. Museli jsme řešit problémy, se kterými jsme se nikdy dříve nesetkali. Krizový štáb musel reagovat na stále nová omezující opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví a zajistit jejich dodržování. Přesto se podařilo situaci v našem městě zvládnout, a to i díky skvělé spolupráci se zdravotníky, policisty, profesionálními i dobrovolnými hasiči a našimi krizovými školami, které zajišťovaly péči o děti zaměstnanců integrovaných složek v době, kdy byly školy zavřené. Doufejme, že se situace z tohoto a minulého roku už nebude opakovat,“ řekla starostka Eva Vanžurová.

Zvláštní poděkování patří podle ní zdravotníkům, záchranářům, zdravotním sestrám a lékařům, kteří řadu měsíců pečovali o pacienty s těžkým průběhem covidu a s velkým nasazením bojovali o jejich životy. „I když zdravotníci říkají, že to je jejich práce, zaslouží si od nás nesmírné uznání,“ doplnila. Vyzdvihla také práci dobrovolných hasičů, kteří významně pomáhali a stále ještě pomáhají se zajištěním chodu odběrového stanu u nemocnice, ke kterému jezdí několikrát denně. Zapojili se i do trasování a vypomáhají také v očkovacím centru, a to všechno ve svém volném čase.

Na pořádek v ulicích, a zvláště pak na dodržování aktuálně platných nařízení dohlíželi strážníci městské policie i Policie ČR. Jejich pozice byla čím dál tím těžší, protože lidé byli postupem času stále méně ochotní opatření dodržovat. Profesionální hasiči pak kromě své standardní práce vypomáhali například hygienické stanici s trasováním kontaktů lidí nakažených koronavirem a byli také pověřeni distribucí antigenních testů.