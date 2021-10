U příležitosti významného výročí škola zároveň připravila výstavu, týkající se důležitých etap z její historie. Střední průmyslová škola byla do Písku přemístěna na podzim roku 1941, krátce po svém vzniku v Českých Budějovicích. Budova, kterou škola po dalších přístavbách a úpravách užívá, patřila původně škole učňovské a byla dokončena v roce 1941. Na konci války sloužila i jako vojenský lazaret, jak zachycují některé fotografie na výstavě. Expozici v prostorách knihovny si zájemci mohou prohlédnout až do konce října.

Střední průmyslová škola v Písku v pátek oslavila 80. let od svého založení. Na setkání v prostorách městské knihovny dorazily asi dvě stovky lidí, kromě současných zaměstnanců a žáků se zúčastnili i ti bývalí. Akci zpestřil koncert školní skupiny Rezistence a nechyběla ani mluvící robotka Kristýna, která lákala především děti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.