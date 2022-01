Písecká porodnice hlásí další rekord. Loni se tady narodilo přes tisíc dětí

V písecké porodnici padl další rekord. Po červnu, který se stal nejsilnějším měsícem co do počtu porodů za třicet let, se stal rekordní i celý uplynulý rok. V Písku přišlo na svět 1007 dětí, což je nejvíce za poslední tři desítky let.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

V roce 2021 se v písecké nemocnici narodilo 519 chlapců a 488 děvčat. Nejmenší novorozenec vážil 1280 gramů, největší 4950 gramů. Z méně obvyklých jmen dětí lze zmínit například: Cinda, Lara, Malvína, Gavin, Damon nebo Barnabáš. Nejmladší rodičce bylo 16 let, nejstarší 49. Císařským řezem rodilo 27 procent matek a 261 rodiček využilo k úlevě od bolesti epidurální analgezii. „Procento císařských řezů se podařilo meziročně snížit o jedno procento a téměř polovinu z nich jsme provedli plánovaně ze zdravotních důvodu ze strany matky nebo plodu,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek MUDr. Michal Turek. Nejsilnějším měsícem je standardně červen. Letos byl dokonce rekordní, když se během něj rodilo 109 krát a na svět přišlo 110 dětí. První jihočeské miminko dělá rodičům radost, termín porodu prý neplánovali Radost z rekordního počtu dětí, které zde za uplynulý rok přišly na svět, přiměla vedení nemocnice i porodnice k nápadu obdarovat nejen první miminko Nového roku, ale také tři novorozené děti roku končícího. „Je zvykem odměnit první dítě narozené v Novém roce, my jsme se rozhodli obdarovat také tři děti, respektive jejich rodiče, roku končícího. Důvodem je vysoký počet narozených dětí, který překonal tisícovku. To je v porevolučním období rekord a za nemocnici z toho máme obrovskou radost,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA. Tři rodičky, které v písecké porodnici přivedly na svět své dítě jako poslední v roce 2021, získají poukazy na nákup výbavy pro novorozence v hodnotě dvou, tří a pěti tisíc korun. Antonín přišel na svět čtvrt hodiny po půlnoci a je prvním miminkem Budějovic Pětitisícikorunový poukaz předají zástupci nemocnice také rodičce prvního dítěte roku 2022 Heleně Dobiášové z Písku. Její dcera Nela přišla na svět na Nový rok už minutu po půlnoci a zařadila se tak mezi 4 děti v České republice, které se narodily jako první v roce 2022. „Dívenka vážila 3550 gramů a přišla na svět poměrně rychle a velmi přirozeně. Je druhým dítětem paní Dobiášové, která u nás rodila přesně před dvěma lety – na Silvestra,“ řekl Michal Turek. Písecká porodnice je mezi rodičkami velmi oblíbená. Nemocnice Písek získala v minulosti už několikrát prvenství ve spokojenosti rodiček v rámci projektu Přirozený Porod v Porodnici (PPP) a je ojedinělá také v tom, že v ní rodí téměř z poloviny ženy z jiných okresních regionů. Těch do Písku vloni přijelo rodit celých 44 procent z celkového počtu. „Zájem a důvěra místních i přespolních rodiček nás velmi těší. Těžíme zejména ze spolupráce s dětským a neonatologickým centrem a s oddělením ARO. Na výborné úrovni je naše přístrojové vybavení a podpora ze strany ostatních oddělení nemocnice. Tím nejdůležitějším faktorem je však personál. Porodní asistentky, lékaři a dětské sestry tvoří kompaktní odborný a empatický tým, který vychází vstříc širokému spektru požadavků rodičů. Zároveň přitom zachovávají vysokou míru bezpečí pro maminku i novorozence,“ doplnil primář Turek. Nemocnice Písek