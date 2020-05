Divadlo Pod čarou v Písku letos slaví 20 let. Místo oslav se ale teď snaží hlavně přežít. Dva měsíce muselo být úplně zavřeno. „Březen a duben jsou pro nás společně s říjnem a listopadem zásadní měsíce, během kterých obvykle vyděláváme i na letní provoz, který je ve velkém útlumu,“ vysvětlil ředitel Miroslav Pokorný. Přes léto funguje jen letní terasa, která nevydělá na provoz celého objektu.

Lidé kolem Podčáry jsou ale jedna parta, a tak svůj oblíbený podnik nenechají na holičkách. „Sotva jsme znovu otevřeli terásku, lidé nás chodí podporovat. Je to znát, ale nedožene to dvouměsíční ztráty,“ poznamenal ředitel. Od června se chystá divadlo obnovit i pořádání kulturních akcí. První bude v sobotu 6. června Koncert pro Podčáru, kde vystoupí několik kapel bez nároku na honorář. Kromě toho zde bude k sehnání speciální tričko Podčáry, jehož koupí divadlo podpoříte.

Na plný úvazek v divadle pracují tři zaměstnanci, ostatní fungují na dohody. I zde se projevila soudržnost. „Výplaty nám pokryla dotace, ale všichni jsme se peněz vzdali, abychom poplatili, co je třeba, a udrželi chod divadla,“ zmínil Miroslav Pokorný s tím, že vysoké režie objektu je třeba pokrýt, ať se hraje, nebo nehraje. „Vyšla nám vstříc i teplárna pozdržením splátek, to nám také pomohlo,“ dodal.

Narozeniny stihla Podčára oslavit v únoru plesem. Dvacáté výročí se však mělo prolínat i dalšími akcemi, které se zatím rušily. „Uvidíme na podzim, jaká bude situace. Většinu kapel z jara jsme přesunuli právě na podzimní měsíce, takže v platnosti zůstávají i vstupenky. Pokud lidem kultura chybí a začnou zase na akce chodit, zvládneme to,“ míní ředitel.

V létě chystá divadlo tradiční projekt, kterým je akustická terasa. Vystřídá se tady devět vystupujících. „Jelikož nebudou v létě festivaly, plánujeme výjimečně i pár koncertů uvnitř. Půjde ale hlavně o kapely, které si chtějí zahrát a nečekají za to žádný velký honorář. Nemůžeme si teď dovolit výrazně prodělat na akci,“ zmínil Miroslav Pokorný. Pokud se počet lidí na akci navýší aspoň na pět set, plánuje Podčára také tradiční srpnovou neckyádu. Roli bude hrát ale také stav vody, který nyní vzhledem k suchu podobným akcím moc nepřeje.

Patnáct let pořádala Podčára také oblíbený festival Rockem proti rakovině v Ražicích. Z ekonomických důvodů s tím ale skončila a letos začátkem května se měl konat náhradní festival v divadle. Ani ten ale nevyšel. „Ražice nás moc mrzí, ale už to ekonomicky nešlo utáhnout. Navíc je v květnu nevyzpytatelné počasí a kapely stojí čím dál víc. To, že měl festival trochu jiné poslání, je většinou moc nezajímá. I tak se nám za 15 let podařilo v Ražicích a na dalších benefičních akcích vybrat a rozdělit přes půl milionu korun, což je super. A tak když teď potřebujeme podpořit my, doufáme, že lidé přijdou,“ dodává ředitel s tím, že Podčára chystá také novou divadelní hru. „Výhoda karantény byla, že jsem měl aspoň čas psát scénář,“ směje se. Ačkoli to teď nevypadá růžově, divadlo těžké časy zvládne a zase se postaví na nohy. „Děláme to, co nás baví, a to je to hlavní,“ říká.