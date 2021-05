"Najednou bude moci na plovárně být maximálně 325 lidí. Otevírací doba zůstane stejně jako v minulých letech od půl desáté dopoledne do půl osmé večer. Výše vstupného i cena permanentek se také nemění," uvedla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová a dodala, že prodej kabinek a permanentek bude zahájen 1. června na pokladně koupaliště. "Venkovní bazén už je napuštěný, máme odebrané vzorky hygienou a jsme připraveni na otevření," sdělila mluvčí Městských služeb písek Lenka Gareisová. Vnitřní bazén na píseckém plaveckém stadionu zůstává zatím stále uzavřený.

Návštěvníci venkovního koupaliště budou muset mít u sebe negativní test na covid, kterým se prokážou v případě kontroly. PCR test platí sedm dní od odběru, platnost antigenního testu je pak 72 hodin. Lidé se mohou prokázat také certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání koronaviru v uplynulých 180 dnech.

Podle dlouhodobé předpovědi to ale zatím vypadá, že koupat se v úterý budou spíše otužilci. Meteorologové předpovídají na příští týden teploty od 18 do 22 stupňů. Obloha by měla zůstat většinou polojasná až oblačná a objeví se i přeháňky.