Písek - Už potřetí za sebou dostanou zaměstnanci Nemocnice Písek od ledna přidáno o 10 procent. Vedení nemocnice po dohodě s odborovými organizacemi opět vyhovělo nařízení vlády a zvýšilo tarifní mzdu, navíc všech svých pracovníků.

Vchod do areálu nemocnice Písek. Ilustrační foto | Foto: Archiv Píseckého deníku

Už třetím rokem tak budou mít lékaři, zdravotní sestry i další nezdravotnický personál vyšší tarif o celých 10 procent.

„Jsme rádi, že jsme se s vedením nemocnice opět dohodli. Zvažovalo se několik variant nárůstu mezd a zvítězila ta, která je v souladu s Memorandem, podepsaném dřívějším ministrem zdravotnictví Hegerem a která je v systému písecké nemocnice co nejvíce spravedlivá. Přidáno tak dostanou 10 procent do tarifů všichni zaměstnanci a k tomu se navíc zvyšují příplatky ve směnném režimu, konkrétně zdravotním sestrám, větší části laborantů a sanitářům. Podařilo se dohodnout i nastavení směnného přilepšení pro zaměstnance ve směnném provozu kotelny,“ řekl Roman Carda, předseda největší odborové organizace písecké nemocnice.



Písecká nemocnice zvýšila v posledních třech letech tarifní mzdy svých zaměstnanců v součtu o 30 procent a je nemocnicí, kde vzrostly tarifní mzdy všech zaměstnanců o deset procent třikrát za sebou. „Abychom mohli všem pracovníkům zvýšit mzdy už od ledna, podepsali jsme kolektivní smlouvu před Vánoci, jednání zahajujeme vždy v listopadu. Vzrostlo i ohodnocení lékařů za služby k zajištění nepřetržité lékařské péče,“ řekla Ing. Dana Čagánková, členka představenstva Nemocnice Písek.



„Za rok 2018 činila mzda lékařů, včetně těch, co slouží, průměrně 84 774 korun, zdravotní sestry braly 33 965 korun. Letošní opětovné desetiprocentní navýšení mezd se nám podařilo díky vhodnému nastavení mzdové politiky, finanční kondici nemocnice a plnění počtu ošetřených pacientů a zmíněná čísla půjdou letos opět nahoru. Tohle všechno lze při dobré personální situaci. Většinu nákladů na zvýšení tak dokážeme pokrýt financemi z úhradové vyhlášky,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA. Doplnil, že za rok 2018 bylo nad rámec mezd v písecké nemocnici vyplaceno ještě 10,2 milionu korun v podobě odměn.



Nemocnice Písek