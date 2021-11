Lidé, kteří se dostaví bez rezervovaného termínu k očkování, nebudou moci být naočkováni.

Všem osobám nad 60 let nemocnice doporučuje aplikaci třetí dávky očkování co nejdříve po uplynutí 6 měsíců od druhé dávky (od první dávky v případě vakcíny Janssen). Posilující třetí dávka je jedinou účinnou ochranou proti nákaze koronavirem.

Pracovníci očkovacího centra písecké nemocnice vakcínu podávají až 750 lidem během jednoho dne a jsou připraveni pružně reagovat na další případné zvýšení počtu zájemců. „Nárůst zájmu přisuzujeme několika aspektům. Jednak možnosti nechat se naočkovat třetí posilovací dávkou už po šesti měsících, jednak nejrůznějším omezením pro neočkované v Česku i v zahraničí a jednak zvýšenému počtu nakažených v celé zemi, včetně těch ve vážném stavu i zemřelých, a potřebě více odolávat onemocnění,“ uvedl Jiří Holan, ředitel Nemocnice Písek.

Zdravotnické zařízení v této souvislosti prodloužilo očkovací den. V jednom dni je 18 pracovníků centra schopno za 1,5 směny naočkovat více než 700 lidí. Počet dní se bude dynamicky měnit podle stavu přihlášených v registru.

Provozem svého očkovacího centra nemocnice vykrývá nedostatečné zapojení praktických lékařů do vakcinace. „Protože praktičtí lékaři, jako předpokládaný hlavní činitel očkování, na potřebu vakcinace svých registrovaných lidí zatím adekvátně nereagují, musíme se jí zhostit my. A to i přesto, že máme zajišťovat spíše jiný typ péče,“ posteskl si Jiří Holan.

Písecká nemocnice ve své laboratoři zároveň stále provádí PCR i antigenní testování. Zájemcům nabízí také nové vyšetření na odolnost vůči covidu. Zaměřuje se na stav imunity, který je rozhodující pro průběh nemoci v případě nákazy.