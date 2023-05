Písecká nemocnice připravuje centrum zaměřené na záchyt a léčbu osteoporózy, takzvané řídnutí kostí. Otevřít je chce v příštích měsících pod odborným lékařským dohledem profesora MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., Dr. H. c. Ten je v naší zemi uznávaným odborníkem na klinickou biochemii a diagnostice a léčbě osteoporózy se věnuje už více než 35 let.

Ženy po šedesátce a muže starší 70 let budou praktičtí lékaři a gynekologové posílat v rámci prevence do píseckého osteocentra. | Foto: Nemocnice Písek

Hlavním smyslem plánovaného osteocentra bude záchyt osteoporózy na Písecku a následná terapie pacientů, u nichž se řídnutí kostí potvrdí. Ženy starší šedesáti let a muže nad sedmdesát let budou na vyšetření do centra posílat praktičtí lékaři nebo gynekologové v rámci prevence. Stejně tak i mladší pacienty s podezřením na toto onemocnění.

„V osteocentru prověříme hustotu kostí na denzitometru – přístroji, který funguje na bázi skenování kostní tkáně. Vyšetření je bezbolestné a trvá jen několik minut. Pacient při něm leží na speciálním lůžku a přístroj zachycuje část jeho těla, respektive vybranou část kostry,“ uvedl Pavel Malina, primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, pod nímž bude osteocentrum fungovat.

Pokud denzitometrické vyšetření řídnutí kostí prokáže, lékaři osteocentra navrhnou vhodnou terapii. „Při včasném odhalení osteoporózy lze její průběh zastavit a předejít bolestivým zlomeninám, k nimž dochází v důsledku tohoto onemocnění i při mírné zátěži. Mám na mysli zejména zlomeniny páteře, předloktí a krčku stehenní kosti, které bývají zejména u vyšších ročníků spojeny s řadou jiných závažných komplikací, včetně vysoké úmrtnosti,“ řekl primář Pavel Malina.

Vedle denzitometrického vyšetření se písecké osteocentrum zaměří i na další činnosti jako předepisování medikamentů, rehabilitaci, cvičení a řízenou úpravu životosprávy. „Půjde o komplexní přístup k pacientům, jejichž počet v naší populaci stále roste,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. Doplnil, že budováním osteocentra písecká nemocnice reaguje na spuštění programu záchytu osteoporózy pod hlavičkou Všeobecné zdravotní pojišťovny a jeho zařazení do standardních preventivních prohlídek u praktických lékařů a gynekologů.

Zahájení provozu Osteocentra je plánováno v nejbližších měsících, hned jak proběhnou nezbytná jednání na krajském úřadě a se zdravotními pojišťovnami.

Denzitometr bude umístěn v prostorách Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Písek, ambulance v pavilonu Q vedle Centrálního odběrového místa.

Nemocnice Písek