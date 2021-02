V Nemocnici Písek zůstává situace stabilní. V posledních týdnech je tu s covidem hospitalizováno 35 až 40 pacientů. „K dnešnímu dni fungují v nemocnici tři covidové standardní stanice, jedna jednotka intenzívní péče a zdvojené oddělení Covid ARO s celkovou kapacitou 54 lůžek. Vzhledem k rostoucímu trendu hospitalizací v Česku i našem regionu obecně máme připravený plán rozšiřování covidové péče na lůžkách standardního typu i intenzivní péče," upřesňuje předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. Standardních lůžek může nemocnice provozovat až kolem stovky, lůžek s možností ventilace přibližně patnáct a stejné množství lůžek JIP charakteru s aplikací přetlakové kyslíkové terapie. Zařízení tak má stále ještě rezervní kapacitu pro případné zhoršení situace.

Věková struktura covidových pacientů podle Jiřího Holana zůstává v podstatě stejná. "Sem tam u nás leží devadesátý ročník, ale určitě to není trend. Jsou to jen promile pacientů. Většina pacientů jsou stále senioři nad 70 let," doplňuje.

Nemocnice oproti minulému roku dokázala zvýšit počet vyléčených pacientů intenzívní péče. Jejich počet vzrostl přibližně o třetinu a to díky stále propracovanějším postupům a nasazení. V zařízení zároveň proočkovali všechny kategorie zaměstnanců. Proto nemocnice stabilně disponuje personálem v dostatečném počtu. Funguje i obslužný servis jako prádelna, kuchyně, svoz odpadů a technický úsek.

I přes regionálně příznivá čísla jsou v písecké nemocnici připraveni na možné kritické varianty dalšího vývoje. „Na vývoj situace bude mít určitě vliv šíření infekčnějších mutací Covid a případně kroky vlády, která by nenasadila v těchto dnech ještě razantnější opatření," uzavírá Jiří Holan.