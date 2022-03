Písecká nemocnice posílá na Ukrajinu zdravotnické pomůcky, tady nabízí ošetření

Písecká nemocnice se zapojila do pomoci Ukrajině. Do válkou zasažené země zasílá zdravotnický materiál i přístroje, uprchlíkům nabízí ubytování i lékařskou péči. Zaměstnanci nemocnice finančně přispívají na konta pomoci. „Hned druhý den po invazi jsme společně s ostatními jihočeskými nemocnicemi vyčlenili zdravotnický materiál pro Ukrajinu. Nyní máme připraveny k odeslání přístroje, například EKG a infusní pumpy. Podobný materiál jsme už dříve zasílali do Sýrie,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

Nemocnice Písek darovala zdravotnický materiál. | Foto: Archiv nemocnice

Pomoc zde čeká také na ukrajinské uprchlíky. Nemocnice pro ně vyčlenila pět bytových jednotek ve své ubytovně, které nyní vybavuje nábytkem a základními kuchyňskými spotřebiči. Nabídku bytů 1+KK s vlastním sociálním zařízením zanesla do registru pomoci organizované na webových stránkách Jihočeského kraje. Ubytovat lze v každém až dvě osoby. „Jsme také připraveni poskytovat uprchlíkům neodkladnou lékařskou péči. Připravujeme se zejména na ošetřování a vyšetřování dětí – jednak je jich více než polovina všech uprchlíků a jednak v této chvíli nejsou řešeny cestou praktických lékařů pro děti a dorost. Předpokládáme, že budou potřebovat po cestě z Ukrajiny ošetření, mnohdy také povinné očkování. Podobně to bude i s dospělými,“ zmínil Jiří Holan. Dodal, že uprchlíci jsou v režimu pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny. Písecká nemocnice dále nabízí ošetření těhotným ženám. Gynekologicko-porodnické oddělení těmto účelům vyhradilo čtyři hodiny v týdnu a lékařku, která hovoří ukrajinsky. „Ženy, prchající z Ukrajiny, se na nás mohou obrátit ve všech fázích svého těhotenství. Čeká je u nás vstupní porodnické vyšetření, kdy budeme předchozí ukrajinské léčebné úkony koordinovat s těmi našimi, českými. A dále povedeme těhotenství až k následnému porodu,“ řekl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek. Pomoc Ukrajině nemocnice realizuje s pomocí Jihočeského kraje, který k těmto účelům zřídil krajské asistenční centrum a organizuje také dopravu materiální pomoci do země.