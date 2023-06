Nemocnice Písek rozšiřuje svou nabídku poradenských činností. Od 1. července začne jako součást dětského oddělení fungovat ambulance pro laktační poradenství.

Nemocnice Písek otevírá laktační poradnu. | Foto: Nemocnice Písek

Dobrou zprávou pro maminky, které mají potíže s kojením, jistě je, že v písecké nemocnici zahajuje provoz poradna, kam se mohou obrátit. Jak uvedla vrchní sestra Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Písek Zdeňka Kožená, vyškolené laktační poradkyně zde budou k dispozici ženám, které mají problémy s kojením. Přijít však mohou i nastávající maminky, které kojení teprve čeká a chtějí se na ně co nejlépe připravit. „Trend dnešní doby, zaměřený na co nejrychlejší návrat do domácího prostředí, s sebou přináší i zvýšenou poptávku po laktačním poradenství. Důvodů, proč maminky potřebují poradit a dopomoci při kojení, je mnoho,“ poznamenala Zdeňka Kožená.

Doplnila, že s certifikovanými laktačními poradkyněmi se mohou rodičky potkat už během předporodních kurzů, které nemocnice pravidelně organizuje. Zde se laktační poradenství zaměřuje na praktické rady a tipy pro úspěšné kojení, například informace o vhodné stravě a ideálních polohách. Jeho součástí je také ukázka různých pomůcek, které lze při kojení používat.

Dětské oddělení, při němž bude laktační poradna fungovat, už provozuje například endokrinologickou poradnu zabývající se hormonálními problémy u dětí, kardiologickou poradnu zaměřenou na srdeční onemocnění a rizikovou poradnu pro nedonošené děti. V rámci jiných oddělení provozuje nemocnice ještě další poradny, jak zmínil její ředitel Jiří Holan, a to například mamologickou, kde se věnuje nádorům prsu, kýlní, gastroenterologickou pro onemocnění trávicího traktu, proktologickou k onemocněním konečníku, hematologickou pro konzultace ke krvi či stomickou k poradenství ohledně vývodu střev.

„Máme i několik neurologických poraden, v nichž se zaměřujeme na péči o pacienty s nervovými onemocněními, i poradny vnitřního lékařství jako alergologii nebo revmatologii,“ doplnil ředitel písecké nemocnice.

Ambulanci pro laktační poradenství, umístěnou v prostorách dětské ambulance, lze navštívit pouze na základě objednání. To je možné každý všední den v čase od 8 do 10 hodin na telefonních číslech 382 772 206 a 382 772 472.