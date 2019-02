MUDr. Vilém Svoboda začal v písecké nemocnici na pozici lékaře pracovat od roku 1993 poté, co absolvoval studium Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1996 a 2001 získal atestace z oboru Ortopedie a traumatologie.



„Píseckou nemocnici mi v šestém ročníku medicíny doporučil primář chirurgie z Domažlic MUDr. Václav Novák, CSc., člověk, kterého jsem si velmi vážil. Chtěl jsem pracovat v chirurgickém oboru a váhal jsem mezi klasickou chirurgií na Chirurgické klinice v Plzni a nabídkou pracovat na ortopedii v Písku. Nakonec jsem si vybral píseckou ortopedii,“ uvedl nový primář Ortopedického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Vilém Svoboda.



Na pozici primáře se chce soustředit na endoprotetiku neboli kloubní náhrady, revizní operace endoprotéz a septickou ortopedii. „Jako primář oddělení chci vytvořit týmy lékařů podle jednotlivých specializací v rámci ortopedie, konkrétně ortopedie nohy, ruky, artroskopie… Myslím si, že užší specializace v daném oboru je možná jedinou cestou, jak zase posunout oddělení o kousek dál,“ řekl Vilém Svoboda.



MUDr. Taťána Fischerová je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Před nástupem do písecké nemocnice pracovala na Onkologické ambulanci v Karlových Varech a předtím například ve Fakultní nemocnici v Plzni. „Ve Fakultní nemocnici Plzeň jsem pracovala a žila v rozporu s administrativou i celkovou atmosférou velkého ústavu, kde se postupně jedinec zcela ztrácí, ať je v roli pacienta nebo zaměstnance. To mě přimělo k odchodu do soukromé ambulance v Karlových Varech, kde jsem ale byla zase odborně izolována od všech ostatních pracovišť i od nemocničního zázemí včetně lidského kolektivu. Písecká nemocnice se jeví jako ideální prostředí. Najdete tam příjemné pracovní zázemí, kde pečují o své zaměstnance a ti zase mohou profesionálně pečovat o pacienty,“ míní Taťána Fischerová.



Jako nová posila onkologického oddělení chce pokračovat v zavedené spolupráci uvnitř písecké nemocnice s tamním chirurgickým, patologicko-anatomickým, radiodiagnostickým oddělením i s hospicovou péčí. „Budu se snažit zajistit našim pacientům nejlepší dostupnou péči. V tomto směru lze využít i nově se nabízející spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol, Všeobecnou fakultní nemocnicí Praha a s Fakultní nemocnicí Plzeň, které nabízejí specializovanou péči v souvislosti s konkrétními druhy nádorů,“ doplnila Fischerová.



Nemocnice Písek