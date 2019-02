Nemocnice v těchto dnech dokončuje rekonstrukci vodoléčebného úseku svého rehabilitačního oddělení, s níž začala vloni na podzim. V rámci ní nechala přestavět bazén v suterénu pavilonu L, zmodernizovat vodoléčebný sál, vyměnit vzduchotechniku a vybudovat denní místnost a toalety pro personál i pacienty.



„Celková investice na rekonstrukci vodoléčebného úseku, který využíváme k rehabilitaci pacientů po operacích, dosáhla částky dvacet jedna milionů korun. Devíti miliony přispěl vlastník nemocnice, Jihočeský kraj,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.



Nový bazén budou moci využívat i málo pohybliví pacienti, a to co možná nejdříve po jejich operaci. „Budou do něj moci vstupovat po standardních schodech s oboustranným zábradlím, což umožní časnou rehabilitaci po totální náhradě kyčlí či kolen, ale i po operacích ramen, páteře nebo u spolupracujících pacientů i po mozkové příhodě. U dřívějšího bazénu byl na „svislém žebříčku“ přístup výrazně limitován pohyblivostí kloubů či jejich bolestivostí. Na vodoléčebném sále byla dokončena výměna velkých van a zkompletovány malé vany pro vířivou lázeň končetin. Ke stávajícím třem vířivkám - dvěma na dolní končetiny a jedné na horní končetin, přibyla i nižší vířivka na dolní končetiny, kterou budou moci využívat pacienti po úrazech a operacích hlezna-nohy,“ upřesnil MUDr. Jiří Kruliš, primář Oddělení akutní rehabilitace Nemocnice Písek, a. s.



Rekonstrukce vodoléčby navázala na loňskou obměnu výměníku tepla a přechod z parovodu na horkovod. Současně s ní byl proto rekonstruován vodovodní řad v této budově, který byl dlouhodobě v havarijním stavu.



