Pro koho by venkovní bazén nebo řeka byly příliš studené, ten může využít krytý plavecký stadion i venkovní terasu. V provozu jsou oba vnitřní bazény a také parní komory. Provozní doba včetně obsazenosti bazénu je k dispozici na stránkách Městských služeb Písek.

Téměř letní začátek září ale může prázdninový propad návštěvnosti ještě mírně vylepšit. „Lidé stále chodí, ale samozřejmě voda už je studenější. Řeka má kolem čtrnácti stupňů a teplota bazénů, které nejsou vyhřívané, vyšplhá za slunečného počasí maximálně na dvacet stupňů,“ řekl Roman Drnec a dodal, že během uplynulého víkendu se na plovárně vystřídalo kolem 150 lidí denně. Chodí ale hlavně majitelé sezónních permanentek. Návštěvníci si v těchto dnech mohou na plovárně užívat klid i dostatek prostoru pro koupání a opalování. Letní plovárna U Václava je zatím otevřena denně do 15. září. S ohledem na počasí je ale možné, že se letošní sezona bude prodlužovat.

Koupaliště a letní plovárny mají za sebou špatnou sezónu. Propady v tržbách jdou do desítek procent. Stejně tomu bylo o letních prázdninách také na letní plovárně U Václava v Písku. „Ve srovnání s loňskem za stejné období je propad o více než 30 procent.

