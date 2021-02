Lidé se mohou těšit na zajímavé hosty z různých oborů. Jako první přijala pozvání cestovatelka Bára Fuková, která přiblížila svůj život v zahraničí. Procestovala Krétu, Turecko i zákoutí Dubaje a má za sebou také nevšední putování po Ománu nebo Laosu.

Dalším hostem pořadu Strč hlavu do Písku bude režisér a scénárista Bohdan Sláma, kterého vyzpovídal Tomáš Jiřík, provozní vedoucí Divadla Fráni Šrámka, jevištní mistr, ale také herec a člen divadelního spolku Prácheňská scéna.

Součástí online kultury v Písku jsou také koncerty. V sobotu se v živém vysílání z Divadla Fráni Šrámka představil renomovaný a světově proslulý český hobojista Vilém Veverka. Posluchači si mohli vychutnat jeho nejnovější projekt MY OWN WAY. K netradičnímu swingovému triu, hoboj – klavír – kontrabas, přizval Vilém Veverka další dva muzikanty, klavíristu a skladatele Martina Hyblera a zřejmě nejuniverzálnějšího kontrabasistu české scény Ondřeje „Mácu“ Štajnochra.

Všechny pořady můžete zpětně shlédnout na stránkách www.centrumkultury.cz nebo na Youtube.