Dva mladí studenti z Písku založili na sociálních sítích skupinu s názvem Ukliďme přírodu společně. Chtěli tak inspirovat ostatní, aby nebyli lhostejní k životnímu prostředí a pomohli zbavit odpadu své nejbližší okolí. Připojily se k nim už stovky lidí z celé republiky a další stále přibývají.

Studenti z Písku zapojili do úklidu postupně celou republiku. | Foto: Adam Turek / Tereza Nejedlá

Nápad vznikl na začátku března, tedy v době, kdy bylo Česko v nouzovém stavu a platil zákaz volného pohybu mimo katastr obce. "Začalo to tím, že jsem šel se svojí mladší sestrou na Hradišti na dětské hřiště, kde bylo poměrně dost odpadků a tak jsme to poklidili. Bratr mě u toho vyfotil a já jsem si říkal, že když to dáme na sociální sítě, tak se možná někdo další s úklidem připojí," popsal začátky Adam Turek, který následně oslovil svojí kamarádku z Písku Terezu Nejedlou a založili iniciativu Ukliďme přírodu společně. "Jsme činní na Facebooku, ale primárně na Instagramu, kde jsme přesáhli hranici 500 sledujících, účastníků úklidu máme něco mezi stovkou a dvěma sty. Připojili se k nám jak mladí lidé, tak i senioři," pochlubil se Adam Turek. Většina účastníků je z Písecka, připojují se ale i lidé z Plzně, České Lípy, Mělníka nebo dokonce z Olomoucka.