Čtvrťáci ze Základní školy Jana Husa v Písku si připsali velký úspěch. Zvítězili v taneční soutěži pořádané v rámci televizního pořadu StarDance…když hvězdy tančí.

Taneční vystoupení žáků ZŠ J. Husa Písek. | Video: archiv školy

Velkou radost měli žáci i učitelé písecké základní školy Jana Husa z úspěchu třídy 4.C, která zabodovala v taneční soutěži. „Velkou zásluhu mají třídní učitelka Jana Skalická a asistentka a trenérka mažoretek Petra Jandová," pochválil iniciátorky ředitel školy Jan Adámek. Doplnil, že děti si za vítězství vysloužily lekci tance pod vedením profesionálního tanečníka ze StarDance.

Třída 4.C se koncem uplynulého roku zúčastnila soutěže Tančí celá škola II., kterou pořádá ČT EDU v rámci oblíbené televizní soutěže StarDance…když hvězdy tančí. „I přesto, že nejsme žádní profesionální tanečníci, dělali jsme maximum pro co nejlepší výkon… a že to někdy byla velká dřina," nastínila učitelka Jana Skalická s tím, že největší nervozita začala po odeslání soutěžního videa. „S napětím jsme sledovali i naše ''soupeře''," dodala. Konkurence byla veliká, celkově se utkalo přes 400 týmů.

Když ve škole zjistili, že to vyšlo, byl to nepopsatelný pocit. „Že se nám zúročila energie, kterou jsme do toho všichni vložili, bylo úžasné zjištění. Jsme na všechny děti moc hrdé a moc jim děkujeme, že do toho ''bláznivého'' nápadu šly," poznamenala asistentka a trenérka mažoretek Petra Jandová.