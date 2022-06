V centru Písku jich najdeme dost, přesto nelze říci, že by nabídka převyšovala poptávku. Většina podniků nabízí trochu něco jiného a cílí na různé skupiny zákazníků. Zavítat můžeme do klasické kavárny, do takové, kde si užijeme přítomnost koček, do jiné s nabídkou nevšedních pochutin, další s nepřebernou nabídkou vín či takové, kde nám zahraje kapela. Vyznavači tradičních kaváren mohou své chutě uspokojit přímo na Velkém náměstí, kde jsou vedle sebe hned tři celoročně fungující kavárny. Pokud započítámei letní zahrádku U Jůzků, číslo stoupne.