Narozeniny oslaví i se svou velkou rodinou – má tři dcery, pět vnoučat, deset pravnoučat, jednu prapravnučku a těší se na druhé prapravnouče.

Blanka Marková se narodila v Prešově. Rané dětství ale strávila v Praze. S rodiči se poté přestěhovala do Milevska, kde její otec působil jako ředitel hudební školy. Studovala pět let na reálném gymnáziu, následně absolvovala odbornou školu pro ženská povolání, a nakonec střední zdravotní školu. V Milevsku pracovala jako sestra v zubní ordinaci. S manželem ji pak osud zanesl do Vysokého Mýta, a nakonec do Písku, kde žije od roku 1961. Ovdověla už před šestnácti lety.

V Písku řadu let pracovala jako prodavačka v prodejně PPP. „Tam jsem byla asi sedm let a byla jsem tam moc spokojená, protože jsem ráda mezi lidmi,“ říká paní Marková, a ještě dnes si vzpomene, jaké zboží a v jaké kvalitě zákazníkům nabízeli. Od dětství byla nadšenou sokolkou. „Jezdila jsem na všechny sokolské slety,“ poznamenává paní Marková. Celá léta se také podílela na činnosti píseckého Českého červeného kříže, účastnila se i mnoha soudních řízení jako přísedící. Ráda šila pro sebe i pro děti oblečení.

„Moc ráda jsem cestovala. Jezdili jsme hlavně po Československu, ale po Sametové revoluci jsem mohla vyjet i za hranice,“ říká Blanka Marková a vzpomíná si, jak se na zahraničních zájezdech spalo třeba v autobusech. I v pokročilém věku byla paní Marková hodně aktivní, a tak jste ji ještě před pěti lety mohli potkat i na písecké plovárně U Václava.

Petra Měšťanová