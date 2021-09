V naší galerii přinášíme závěrečné vystoupení v Lokti. To také finančním výtěžkem z dobrovolného vstupného podpořilo rodinu, která v důsledku nemoci přišla o otce.

/FOTOGALRIE/ Folklorní tanečníci a zpěváci z Čech i zahraničí se na závěr festivalu přesunuli do přírodního amfiteátru k řece Ohři v Lokti. Právě zde se totiž v neděli konalo poslední vystoupení dvacátého šestého ročníku Karlovarského folklorního festivalu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.