Písečan vánoční rozezní divadlo

Písek - Folklorní soubor Písečan chystá po dvouleté pauze své tradiční předvánoční vystoupení v Divadle Fráni Šrámka. Večer naplněný atmosférou blížících se Vánoc se pod názvem Písečan vánoční uskuteční v sobotu 3. prosince od 18 hodin. Hostem bude Dětský folklorní soubor Jitřenka z Českého Krumlova a samozřejmě i Dětský folklorní soubor Písečánek. Návštěvníci se mohou těšit na večer plný tance, hudby, zpěvu a radostné slavnostní nálady. Zazní i vícehlasné roráty, jenž k období adventu neodmyslitelně patří. „Dobrovolným příspěvkem pomůžete handicapovanému chlapci Radimovi Koubkovi, a tím dáte celé akci hlubší smysl. Odnesete si z ní pocit vnitřního naplnění a uspokojení z dobrého skutku,“ poznamenala za soubor Iva Maroušková.

Do písecké rodiny betlémů přibude nový ve Sladovně

Písek – V neděli 4. prosince se slavnostně rozsvítí nový písecký betlém, který rozšíří početnou skupinu děl každoročně zkrášlujících město. Půjde o dřevěno-pletený stringartový betlém autorky Evy Blahové, který najde své místo na nádvoří Sladovny. Vyrobili ho žáci ZŠ Svobodná. Na jeho vzniku se podílel také písecký domácí hospic Athelas.

Adventní Milevsko zkrásnělo a nabízí v předvánoční čase koncerty i hru s QR kódy

Během slavnostního představení veřejnosti, které se koná od 17 hodin, betlému požehná Samuel Vašin, nový písecký husitský farář. O hudební program se postará Eliška Kotlínová. Akci bude předcházet adventní vernisáž výstavy Pletky s anděly scénografky a výtvarnice Evy Blahové v Malé galerii písecké Sladovny. Ta začne v 16 hodin.

Mirovičtí se mohou těšit na představení

Mirovice – Městská knihovna ve spolupráci s městem pořádají v sobotu 3. prosince pohádkovou komedii v podání divadelního spolku Prácheňská scéna z Písku Kdosi brousí nad Paďousy. Představení se koná od 17 hodin v sále mirovického kulturního domu. Drdovsky laděná satirická komedie je určena dospělým divákům, i když v ní hrají pekelné bytosti. Hlediště bude připraveno formou divadelní kavárny s obsluhou. Vstupné je sto korun, děti a členové STP Březnice to mají za 50 korun.

Lesy města Písku zahájí prodej vánočních stromků

Písek – Ve středu 7. prosince startuje tradiční prodej vánočních stromků na hájence Jarník. Stromky budou k dispozici denně od 8 do 16 hodin, a to až do 23. prosince. Lesy města Písku letos nabízejí tyto druhy: smrk ztepilý, smrk stříbrný, smrk omorika, borovice lesní, borovice černá, jedle bělokorá, jedle obrovská, jedle kavkazská, jedle korejská a jedle ojíněná.

Literární pořady se vrací do Heydukova památníku

Písek - Po delší odmlce způsobené pandemií covidu se vrací zpět do interiéru bytu básníka Adolfa Heyduka v Tyršově ulici občasné literární pořady. Mezi prvními to bude v neděli 4. 12. v 16 hodin setkání se Stanislavu Hoškovou z Dobříše, která připravila, nastudovala a přednese pásmo vzpomínek na kariéru života herečky Evy Seemannové (1920-1999), která na prknech, jež znamenají svět, prožila padesát let. Jsou to vzpomínky na role i monology, které dávno odvál čas, ale nyní si je zájemci v překrásném prostředí bytu, kterým prošly generace českých literátů, mohou připomenout.