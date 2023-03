Dopravu v Písku omezí další uzavírky. Od pondělí 27. března až do léta bude neprůjezdná ulice Otakara Ševčíka. Důvodem je rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Ve stejný den začne také oprava povrchu v sousední Budovcově ulici.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jana Martinková

Budovcovou ulicí řidiči neprojedou zhruba dva týdny. Oprava jejího povrchu začne v pondělí 27. března a objížďka je plánována až do 10. dubna. Pro řidiče bude připravena objízdná trasa, a to přes ulice Zeyerova–Purkyňova–Budějovická a v opačném směru pro příjezd do Budovcovy ulice z Nádražní a Zeyerovy ulice, pro příjezd do Gregorovy ulice budou řidiči muset jet Zeyerovou a Švantlovou ulicí.

Jak uvedla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, kvůli uzavírce Budovcovy ulice bude od 27. března do 10. dubna dočasně zrušena obsluha autobusových zastávek MHD Písek „Budovcova“. "Cestujícím budou po tuto dobu k dispozici náhradní zastávky," informovala mluvčí s tím, že ve směru do centra bude provizorně zřízena autobusová zastávka na Husově náměstí u Okresní správy sociálního zabezpečení, ve směru z centra pak bude jako náhradní zastávka využíváno stávající stanoviště Písek „Zeyerova“ u ZŠ Jana Husa.

Omezení dopravy v ulici Otakara Ševčíka, které začne také od pondělí 27. března, potrvá podstatně déle, a to až do 28. července. Důvodem je rekonstrukce vodovodu a kanalizace. S opravou sítí bude spojeno také kácení stromů – javorů mléč, lípy a škumpy. „V týdnu od 27. března budou v této ulici pokáceny všechny stromy v úseku od ulice Nádražní po Husovo náměstí. Během podzimních výsadeb tu pak zasadíme 25 kusů okrasných višní, dva jinany dvojlaločné a jeden javor babyka,“ sdělila mluvčí Městských služeb Písek Lenka Gareisová.

Rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury v ulici Otakara Ševčíka město vysoutěžilo za 6,9 milionu korun bez daně. Vyměňovat se tu bude zhruba 100 metrů kanalizační stoky, která je poškozena. Vodovod se vymění v celém úseku. Zhotovitel také vymění přípojky vodovodu pro všechny objekty v ulici a přepojí kanalizační přípojky v úseku, kde bude nová kanalizační stoka. Součástí zakázky je i rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků v celé délce ulice.