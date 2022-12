Světový pohár bojových umění se konal v listopadu v rakouském městě Bregenz ležícím na břehu Bodamského jezera. Z Písku vyrazili dva členové školy bojových umění AKJ Panthers fungující pod záštitou TJ SOKOL Písek, a to v rámci reprezentačního výjezdu České republiky pořádaného Českým svazem kickboxu. Kromě Vojtěcha Včeličky to byl Jakub Kodad.

První soutěžní den nastoupili oba v kontaktních disciplínách. Jakub Kodad se zúčastnil rovnou ve dvou kategoriích, přičemž v plnokontaktní disciplíně ORIENTABOXING mužů do 70 kg se probojoval až do finále, které však nezvítězil. Vysloužil si celkové 2. místo. Poté ještě nastoupil v polokontaktní disciplíně KICKLIGHT mužů do 70 kg, kde byl po sérii vyhraných kol poražen až v semifinále. Zde si odnesl bronz. Ve stejný den se druhý ze závodníků Vojtěch Včelička zúčastnil soutěže KICKLIGHT mužů do 65 kg, kde s těsným výsledkem 1:2 na body prohrál čtvrtfinálový zápas.

Následující soutěžní den se mu vydařil lépe. Vojtěch Včelička nastoupil ve dvou kategoriích demonstrujících sebeobranu. Obě ovládl a získal zlato. V kategoriích selfdefense creative a selfdefense realistic mužů bez rozdílu technické vyspělosti nedal zahraničním soupeřům šanci a stal se světovým šampionem v sebeobraně. Jak uvedl, velkou zásluhu na jeho úspěchu má sparingpartner Jakub Kodad. "Bez jeho oddané a bolestivé účasti bych jen stěží dosáhl takového úspěchu," poznamenal Vojtěch Včelička s tím, že velké poděkování míří i trenérům z oddílu AKJ Panthers Sokol Písek Ladislavu Včeličkovi a Zdeňku Hoškovi i reprezentačním trenérům Českého svazu kickboxu v čele s Petrem Tahalem.

