Organizátoři se museli přizpůsobit vládním nařízením a celou akci přenášeli online. I přesto ale do centra města dorazily stovky lidí.

"Chtěli jsme Písečákům dopřát alespoň kousek předvánoční poetiky a proto jsme se rozhodli, že vše nastreamujeme. Od začátku jsme to takto komunikovali, aby lidé zůstali doma a my jim ten zážitek přineseme přímo do jejich počítačů, tabletů i mobilů. I přesto si to ale nenechali ujít a chtěli si zažít přímý kontakt, což jim nemůžeme zakázat," poznamenal Jiří Klokočka z pořádajícího spolu Cohiba Musica.

Adventní trhy v Písku se zatím neruší, organizátoři vyčkávají na další vývoj

Organizátoři počítají i s uspořádáním tradiční Mikulášské nadílky 5. prosince, která se ale přesune z Velkého náměstí do kulturního domu. Začít by měla v 15 hodin a také ji bude možné sledovat živě on-line. Akce se bude konat v případě, že to vládní nařízení umožní a budou na ní dodržována platná protiepidemická opatření.

Podrobnější informace najdete na webu www.adventvpisku.cz