Sbírku koordinuje město, ale zapojují se dobrovolníci z řad hasičů, úředníků, zaměstnanců charity, červeného kříže či Senior Pointu, ale i mnozí další. K pomoci se přidaly také studentky píseckého gymnázia, pro které je inspirací jejich třídní učitelka Lenka Kudrnová. "Paní učitelka pomáhá při podobných akcích často, pracuje pro Adru a hodně dobrovolničí. My se k ní někdy připojujeme, a tak nás oslovila i teď a my jsme šly," zmínila za skupinu studentek třídy 4.O Sára Ettlerová.

Celkem se jich tady během dopoledne zapojilo šest a odpoledne tři další. Přijít plánují i v dalších dnech. "Záleží, do kdy budeme třeba, ale já bych šla klidně i o víkendu, stejně nemám nic moc na práci," podotkla Sára Ettlerová s tím, že důvodem jejich zapojení rozhodně není úprk ze školních lavic. "Už jsme jako dobrovolnice rozvážely jídlo nebo pomáhaly vařit. Je to práce, která je potřeba. Teď potřebuje pomoc Ukrajina, tak bychom měli všichni pomáhat, jak můžeme," dodává studentka.

Ukrajina je silný národ. Všechno zvládneme, my válku vyhrajeme, vzkazuje Adriana

Hned během prvních hodin se v přízemí kina sešlo několik desítek krabic s potřebnými věcmi. "Ani jsme to nečekali, ale lidé nakupují hygienické potřeby, jídlo i hračky pro děti a nosí to sem ve velkém," poznamenala vedoucí píseckého Senior Pointu Alexandra Zajíčková, která se také zapojila coby dobrovolnice. Apeluje však na dárce, aby věci byly nové nebo v super stavu a čisté a potraviny byly trvanlivé a nebyly prošlé.

Kino Portyč se stalo centrálním místem pro sbírky. "Výhodou je, že hned vedle v budově Českého červeného kříže se shromažďuje zdravotnický materiál, takže je to pohromadě," zmínil velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Písku Lukáš Nebes. Dodal, že pokud někdo přiveze materiální pomoc například do Domu hasičů, převezou ji sem, ale prioritně všechny směřují rovnou do Čechovy ulice.

Letiště se proměnilo v centrum pro uprchlíky, první den jich přijely desítky

Sbírka je určena přímo pro Ukrajince, kteří najdou azyl v Písku. Město může ubytovat zhruba 70 osob, a to v ubytovnách nebo v objektu bývalého internátu v Sovově ulici. Počítá se také s využitím obecních bytů.

Sběrné místo funguje v přízemí objektu kina Portyč v Čechově ulici 406 (vchod z ulice V Portyči). Je otevřené denně od 10.00 do 13.00 a od 15.00 do 20.00 hodin. Před vchodem jsou vyčleněná parkovací místa pro ty, kteří přivezou materiální pomoc.

Na sběrné místo je možné dovézt tyto věci:

- lůžkoviny (polštáře, peřiny, povlečení, prostěradla), ručníky, utěrky (prosíme nové nebo v perfektním stavu)

- malé kuchyňské elektrospotřebiče (mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, elektrické vařiče), fény

- úklidové prostředky (mopy, smetáčky, lopatky, mycí prostředky, houbičky na nádobí, prachovky, odpadkové koše)

- hygienické potřeby (kartáčky na zuby, zubní pasty, mýdla, sprchové gely, šampony, toaletní papír, papírové kapesníky, hygienické vložky, dětské pleny – různé velikosti…), hřebeny

- hračky pro děti od 0 do 12 let

- nádobí, kuchyňské náčiní (menší hrnce, kastroly, talíře, hrnečky, příbory, nože, vařečky…)

- sušené kojenecké a pokračovací mléko, instantní kaše, dětské příkrmy, lahvičky, savičky

- dětské oblečení (od 0 let), prosíme jen nové nebo v perfektním stavu

- trvanlivé potraviny (balené vody, čaj, káva (mletá, instantní), paštiky, pomazánky, olejovky, rýže, těstoviny, cestovní másla, malé marmelády, tavené sýry apod.)