Muzikantům pomohli choreograf Ladislav Beran či student FAMO Mikuláš Pohribný. Točilo se v Písku. Klip k jejich prvotině That’s the Way zhlédlo za první týden téměř dva tisíce diváků. Spolupracoval na něm mimo jiné choreograf a tanečník Ladislav Beran. „Skladba se mu líbila, a tak se nám postaral o choreografii klipu. Hrají v ní holky ze ZIPu, se kterými všechno secvičil,“ popsal Jan Titlbach.

Klip natočil student písecké FAMO Mikuláš Pohribný. „Moc se mu do toho nechtělo, protože je primárně střihač, ale nakonec jsme ho přesvědčili a zvládl to,“ pokračuje muzikant s tím, že prostory pro natáčení zapůjčilo Centrum kultury města Písku. Točilo se v kulturním domě a klubu „osmdesátky“.

Johnny Casino chtějí dělat hudbu tak trochu jinak, jak říkají. „Inspiraci vidíme hlavně v zahraničí,“ podotkl Jan Titlbach, který studoval hudební produkci na univerzitě ve Velké Británii.

V současné době mají hotové tři písničky, druhý singl s názvem Word Up je připravený ke zveřejnění. „Jen váháme, jestli znovu točit klip. U první věci se nám to zdálo jako nejlepší způsob, jak naši hudbu přiblížit lidem. Neměli jsme žádné zkušenosti s natáčením klipu a tak nějak pocitově jsme to zvládli,“ zmiňuje muzikant.

Zde se můžete na klip podívat:

Zdroj: Youtube

Do budoucna by se Jan Titlbach a Eda Brousil rádi dál věnovali hudbě. „V první řadě potřebujeme najít producenta, který by nás vzal takzvaně pod křídla. Chtěli bychom do rádia, ale nemáme správné kontakty,“ doplňuje Jan Titlbach s tím, že jednou by rádi vystupovali i živě.