Ve složení píseckého zastupitelstva nastává po dvou letech změna. Pirát Zbyněk Konvička, který je jeho členem od komunálních voleb v roce 2018, rezignoval na svou funkci. Opouští také osadní výbor Hradiště, jehož byl členem. Dál bude pro město pracovat jako předseda komise pro kulturu a cestovní ruch.

Zbyňka Konvičku střídá v píseckém zastupitelstvu Petr Soušek. | Foto: Archiv Pirátů

Jako důvod rezignace uvádí snahu věnovat energii do jiných oblastí. "K rozhodnutí mě přiměla řada okolností. Hlavním důvodem je můj zájem věnovat energii do oblasti či prostředí, které je méně konfliktní a kde cítím více pozitivní energie. To je především oblast kultury a cestovního ruchu, prostředí mně dlouhodobě nejbližší. Raději se totiž snažím nacházet konsenzus, kompromis, řešení, na nichž se dohodne a shodne většina, naopak mi není blízká konfrontace. Větší smysl vidím ve spojování lidí, stejně jako mi přijde více smysluplné ukazovat dobré příklady a inspirovat se jimi – sdílet je," uvedl teď už bývalý zastupitel Písku.