Pietní místo bude hotové do Dušiček čili do 2. listopadu, kdy se zde rodiče předčasně zemřelých dětí i zástupci organizace sejdou a poprvé zapálí svíčky. Nezisková organizace Jihočeské Dítě v srdci vybírá finance na zaplacení pomníku, více informací na www.ditevsrdci-jc.cz , číslo účtu veřejné sbírky je 2801957784/2010 . (rag)

K nim patří Hana Doskočilová, ředitelka hospice Jihočeské Dítě v srdci, který za přislíbené finanční podpory města i kraje organizuje stavbu pomníku. „Sdílení smutku a možnost s miminkem se rozloučit je důležité pro to, aby se lidé s bolestnou událostí lépe vyrovnali,“ říká Hana Doskočilová. „Rodiče často nestihnou miminko v porodnici ani vidět, ani rozhodnutí o vypravení pohřbu nebývá snadné. Až do novely zákona o pohřebnictví z roku 2017 neměli rodiče možnost nenarození děti pohřbít, a končily s jiným tzv. biologickým odpadem, jako např. amputované končetiny, ve spalovnách. I pro tyhle rodiče pietní místo budujeme,“ dodává.

Co je bolestnějšího, než když rodiče přijdou o milované dítě? Rozloučit se s miminkem, které zemřelo před porodem nebo při něm, se pozůstalí budou moci od počátku listopadu u pietního místa, které vzniká na budějovickém hřbitově sv. Otýlie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.