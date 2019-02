Písek - Kulturní labyrint nabídne zdarma čtyřdenní hudební, divadelní a sportovní program.

Zpěvák a herec Jan Budař. | Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Díky několika desítkám obřích krychlových kontejnerů se od pátku 26. srpna promění písecké Výstaviště v Kulturní labyrint. Půjde o největší bezplatnou kulturní akci v Písku. Jak bude vypadat, přiblížil organizátor Robin Mikušiak.

Kulturní labyrint bude podle netradičního pojetí celého prostoru i designovým zážitkem…

Pronajali jsme si šedesát velkých plastových kontejnerů. Tyto obří krychle sestavené do různých tvarů se po setmění změní ve svítící, barvy měnící a dech beroucí skulptury, které budou dokreslovat atmosféru jak divadelních představení, tak hudebních vystoupení. Technik už čtrnáct dní zkouší nasvětlování kontejnerů, které budou tvořit například část pódia nebo bar.

Komu je akce určena a na co se mohou návštěvníci těšit?

Přes den chceme nabídnout co nejvíc aktivit pro malé děti s rodiči a také pro teenagery. Půjde o různé workshopy, aby si mohli nejmenší návštěvníci zkoušet různé techniky malby, vytvářet něco z papíru, relativně obyčejné věci, ale budou něco tvořit. Pro trochu starší jsme volili cestu sportovního vyžití, které jsme nepostavili na masově propagovaných fotbalu a hokeji, ale na streetových disciplínách. Vyzkoušet si budou moci slackline, což je balancování, chození a skákání na popruhu upevněném mezi dvěma body, například stromy.

Na rozdíl od chození po provazu není popruh natažený napevno, ale je více nebo méně pružný. Slackline využívají v tréninku surfaři, snowboardisté, podporuje rovnováhu a doporučují to i fyzioterapeuti při bolestech zad. Hrát se bude petanque, bude-li foukat vítr, máme v plánu kiteové kurzy s lidmi z Allboards, nabídneme kurzy v jízdě na speciálním skateboardu, pingpongové stoly, stolní fotbal, šipky, frisbee… Věci, na které lidé nepotřebují moc peněz ani tělocvičny nebo hřiště.

Večerní program nabídne kromě hudebních interpretů i další zpestření…

Z hudebních interpretů vystoupí například Xindl X, Jan Budař a Eliščin band, Carlos and his coyotes, Goodfellas, Pub Animals, Le Pneumatiq, Check professor nebo Závodní ovce. Doprovodný program jsme úmyslně umístili mezi vystoupení hudebníků. Půjde o představení nového cirkusu, ten u nás nás mnoho lidí nezná. Jsou to vlastně téměř divadelní představení s akrobatickými prvky.

Doufám, že návštěvníci uvidí něco, co nikdy neviděli. Byl bych rád, kdyby si tato vystoupení pamatovali víc než kapely. Máme štěstí, že v relativně stejném termínu se koná Letní Letná, což je největší festival nového cirkusu v Česku. Přijedou odtud dvě Švýcarky Campagnie Des Piegnes Perchés, které dělají představení na svislých lanech. Dorazí i čeští Amanitas, kteří spojují žonglérství a oheň s hudbou a příběhem. Pro lidi, kteří znají jen plivače ohňů z různých slavností bude určitě překvapením, jak se s ohněm dá pracovat jinak a zajímavě.

Vstup na veškerý program je zdarma. Jak se vám to povedlo?

Náklady jdou do statisíců korun. Máme ale štěstí, že nás podpořilo město. Kdyby nám grant nedalo, žádná taková akce nebude. Lidé by si měli uvědomit, že město Písek, ač se to nemusí zdát, dává ve srovnání s Jihočeským krajem nebo Českými Budějovicemi hodně peněz do kultury. A to se považuji za velkého kritika města. Pokud ale máte smysluplný projekt, můžete s ním jít do soutěže a peníze vám dají. Lidé pak můžou chodit čtyři dny na kvalitní program zcela zadarmo.