Písek - Dopravě v Písku se už brzy ulehčí.

Oprava Nového mostu se blíží ke konci. | Foto: Deník/Ondřej Šmíd

Nový most, který stále opravuje firma Swietelsky, se otevře podle plánu. „První auta by po mostu měla projíždět 1. července kolem čtvrté hodiny ráno,“ uvedl stavbyvedoucí firmy Swietelsky Jaroslav Havlíček.

Stavba je už téměř v poslední fázi, dělníci pokládali chodníkovou dlažbu a na zábradlí nanášeli kamennou omítku, která zábradlí ochrání před erozí. „Ve středu 22. června by mělo začít asfaltování povrchu,“ dodal Havlíček.

V poslední době se stavaři nesetkali se zásadními problémy, naposledy řešili špatný stav mostu v dubnu poté, co zvedli mostní pole. „Zjistili jsme, že je ve velice špatném stavu,“ doplnil stavbyvedoucí Havlíček.

Bylo třeba přeložit i inženýrské sítě a vodovod. „V minulých dnech spojovali naši pracovníci oba břehy Otavy vodovodním potrubím o průměru 40 centimetrů. To povede v útrobách rekonstruovaného Nového mostu. Tento staronový spoj umožní zásobování obyvatel Písku společně ze dvou vodojemů, a to konkrétně z vodojemu Hradiště a Amerika,“ uvedla mluvčí ČEVAKu Jitka Kramářová.

„Během rekonstrukce mostu byl každý břeh zásobován odděleně,“ doplnil její slova provozní ředitel ČEVAKu Lubor Tomanec. „V případě poruchy budeme moci využít vodu podle potřeby z jednoho nebo druhého vodojemu,“ popsal výhody propojení obou břehů řeky Tomanec.

Rekonstrukce mostu vyjde na více než třicet milionů korun. Důležitou spojnici uzavřela rekonstrukce loni 2. srpna. Od poloviny prosince byl díky technologické přestávce most průjezdný pro auta v obou směrech, pro chodce byl k dispozici jeden chodník.

„Zkomplikovalo nám to práci v tom, že jsme museli most provizorně otevřít a potom ho zase vracet do stavu před zprovozněním,“ dodal Havlíček.