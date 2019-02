Milevsko - Milevským maškarám podporu slíbily čtyři okolní vesnice.

Maškary v Milevsku. | Foto: Deník

Podpora obcí na milevském maškarním průvodu bude příští sobotu velká. „Zatím účast potvrdilo šedesát lidí z okolních obcí,“ pochvaluje si ředitel pořadatelského Domu kultury Milevsko Vít Kratochvíl.



„Zájem o letošní maškary je nebývalý. Podpoří nás řada spolků, třeba turisté, kteří přijedou na kolech. Můj hrubý odhad je, že se průvodu zúčastní tři sta lidí,“ říká Vít Kratochvíl, který se na loňské maškary proměnil v mnicha.



Více než tři sta masek by bohatě stačilo na zapsání do České knihy rekordů, o které Milevští letos usilují. „Po tom našem krásném městě, půjde masek aspoň dvě stě. A za zvuku akordů, jdem do knihy rekordů,“ je napsané na letácích, které na maškary zvou. V loňském roce k zápisu do knihy rekordů stačilo obci Dolní Kounice na Brněnsku 196 účastníků v průvodu.



„Už loni šlo v našem průvodu dvě stě lidí. Ještě ve 13 hodin, kdy byl sraz masek, byly před domem kultury čtyři masky. Pocity jsme měli špatné. A nakonec jich přišlo dvě stě pět,“ připomíná ředitel Kratochvíl.



Pořadatelé připravili na příští sobotu program, který vyvrcholí zábavou. „Nic na programu měnit nebudeme. Samozřejmě, může se posunout. Logicky se bude odvíjet od toho, jak velký průvod bude,“ říká Vít Kratochvíl.



Zájemci, kteří chtějí jít v průvodu, si mohou půjčit masky v místním maškarním sdružení. Kostýmů je podle Víta Kratochvíla rozhodně dostatek.

Letos vyrazí milevské maškary na průvod městem po 149. Na příští, „kulatý“ rok organizátoři plánují, že pozvou lidi z partnerského města ve Švýcarsku.