Milevsko - Zdeněk Hovorka z ČSAD Autobusy ČB představil, jak by nádraží mohlo vypadat.

Nové přístřešky na autobusovém nádraží v Milevsku. | Foto: SMM Milevska

Budova se zázemím nebo parkoviště pro veřejnost, s tím počítá architektonická studie autobusového nádraží v Milevsku. Zdeněk Hovorka, technik majetku a dopravy společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice, studii představil na posledním zasedání milevských zastupitelů.



„Hlavní myšlenkou je lepší využití daného prostoru,“ řekl Zdeněk Hovorka. „Studie navrhuje rozdělení na vlastní autobusové nádraží včetně budovy a zázemí a parkoviště pro veřejnost,“ popsal Hovorka ze společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice.



Na nádraží by v budoucnu podle tohoto plánu mohlo být osm odjezdových a dvě výstupní stání. „Budova by měla mít prostor pro dispečera, vedoucího, řidiče a pokladnu a zázemí pro cestující včetně sociálního zařízení,“ doplnil Zdeněk Hovorka. Jak zdůraznil, pokud budou zpracovávat projekt, určitě se k němu vyjádří město i jeho architekt.



„Vlastní nádraží musí respektovat několik limitů: velikost autobusů, počet odjezdů a další věcí je velikost autobusů, musí se na nádraží dostat a zase z něj vyjet. Uvážíme-li, že dvanáctimetrový autobus má průměr zatáčení kolem dvaceti tří dvacet čtyř metrů, je to rozměr, který nelze opomenout. Prostor nenabízí možnost, aby nádraží bylo průjezdné,“ vysvětlil technik majetku a dopravy ČSAD Autobusy České Budějovice.



Jak zopakoval, limitujícím jsou v uskutečnění akce peníze a problémem jsou i majetkoprávní vztahy. „Abychom do nádraží finance investovali, potřebovali bychom část autobusového nádraží buď přímo vlastnit, nebo mít dlouhodobě pronajmutý,“ řekl Zdeněk Hovorka.



„V každém případě máme zájem na tom – pokud by bylo autobusové nádraží zachované v tomto prostoru – aby byl prostor využitý lépe, než je v současné době,“ řekl Zdeněk Hovorka ze společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice. Jak doplnil, nebrání se ani jednání v případě, kdy město chtělo přesunout nádraží jinam. Podle starosty města Zdeněka Herouta (ODS) je otázka, kde bude autobusové nádraží, ta nejdůležitější.



Někteří milevští zastupitelé v rozpravě upozornili na to, že v referendu na podzim roku 2008 obyvatelé zavrhli, aby město nádraží přesunulo na Písecké předměstí a na jeho místě vznikl obchod Lidl.



Plocha pod autobusovým nádražím patří městu, téměř veškeré zázemí je pak majetkem společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice.