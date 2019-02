Branice -Důchodkyně Marie Kotašková z Branic od roku 2002 vyrábí vizovické pečivo.

Marie Kotašková. | Foto: Deník/Klára Černá

„Když muž ráno vstává a jde snídat, říká: 'Na stole mám málo místa',“ vypraví s úsměvem Marie Kotašková z Branic, která vyrábí vizovické pečivo. Andělíčci, svícny nebo stromečky vznikají pod jejíma rukama právě u kuchyňského stolu. „Nejraději pracuji v noci, do jedné do dvou hodin do rána,“ říká šestašedesátiletá důchodkyně.



Teď, v době předvánoční, má nejvíce práce. „Loni jsem začala pečivo s vánočními motivy vyrábět v půlce září. Měla jsem práci až do Vánoc. Letos mám zpoždění, protože jsme celý dům zateplovali a měnili na něm okna,“ říká Marie Kotašková a ukazuje mi, co je do vizovického těsta potřeba.



Ingredience má každý doma. „Na půl kila mouky dvě deci vody a dvě lžičky octa,“ popisuje recepturu Marie Kotašková. „Těsto se musí hodinu zpracovávat, aby do sebe dostalo co nejvíce mouky a stala se z něj hutná hmota. Ta se potom nechá odležet,“ říká důchodkyně Kotašková, která se k tvorbě vizovického pečiva dostala před osmi lety.



„Vždycky se mi líbilo. O vizovickém pečivu jsem si vystříhávala články z novin a schovávala je a říkala jsem si, že to někdy zkusím. Dostala jsem se k tomu až v důchodu, kdy na to byl čas,“ vypraví.



„S tvarováním jsem problémy neměla, to jsem měla docela v sobě. Ale asi jako každému mi těsto praskalo,“ vrací se do období před osmi lety. „Aby se zamezilo praskání těsta, nesmí se péct, ale pozvolna v troubě sušit,“ dodává.



Výrobky se pečou šest i sedm hodin. Jak říká, sednout si na hodinu k vizovickému těstu nemá smysl. „Tohle je moje krabička,“ ukazuje, jaké nástroje ji při tvarování pomáhají. „Používám malý nůž, pinzetu, nezbytné jsou nůžky jak rovné, tak i zahnuté a štětec. Vizovické pečivo se spojuje potíráním s vodou, takže štětec musím mít také,“ představuje.



Marie Kotašková své výrobky vystavuje a také prodává. „Měla jsem zakázku z Kanady. Jedna rodina si přála dárky k svatbě. Maminka a její dcera – nevěsta pocházejí z Česka a chtěly něco tradičního, českého. Vyráběla jsem sto třicet stejných nazdobených věnečků pro svatebčany,“ říká důchodkyně Marie Kotašková.



Nejnáročnější je podle ní zhotovit betlém. „Jednu postavička dělám i hodinu a půl,“ vysvětluje. Betlémů udělala jen několik. „Jeden je vystavený ve skanzenu v Přerově nad Labem, to mě těší.“



Marie Kotašková vyrábí vánoční i velikonoční dekorace. Drobné výrobky mají úchyt, takže si je lidé mohou pověsit na strom nebo na větvičku.

Důchodkyně vystavuje na různých jarmarcích.



„Do Milevského muzea mě zvou každoročně. Byla jsem tam už v roce 2002. To jsem tam ale jela s ostychem. Říkala jsem si, jestli můžu na veřejnost, když jsem týž rok s vizovickým pečivem začala,“ vypráví s úsměvem Marie Kotašková.



Jak doplňuje, nemá představu, kolik od roku 2002 výrobků z vizovického těsta udělala. Spočítat by to snad ani nešlo.