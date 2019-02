Kovářov -Kovářov začne opravovat čtyřicet let staré kabiny na hřišti i bez evropských peněz.

Ilustrační foto | Foto: Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

"Velké“ peníze do Kovářova nedorazily. V přehodnocované šesté výzvě Regionálního operačního programu Evropské unie obec neuspěla s žádostí o deset milionů korun na rekonstrukci fotbalových kabin.



Jejich modernizace ale začne, a to tento týden, kdy už je po podzimní sezoně. Kovářov bude práce částečně financovat z třísettisícového grantu Jihočeského kraje.



„Budeme kopat základy pro elektrické vedení a odpad, dáme nové sociální zařízení, sprchy a lavice pro hráče,“ vyjmenoval úkoly, které by měly být hotové do konce roku, starosta obce a fanoušek fotbalu Pavel Hroch. Jak doplnil, tato úprava stačit nebude.



„To je jen první fáze, potřeba budou ještě dvě. Cílem je fotbalové kabiny rozšířit,“ vysvětlil Pavel Hroch.

Podle fotbalisty ZD Kovářov Jiřího Šáchy je současný stav kabin, které jsou staré čtyřicet let, naprosto nevyhovující. „Sprchy ani záchody určitě nesplňují současné normy,“ uvedl fotbalista Šácha.



Jak dodal, od doby, kdy byly kabiny vybudované, žádnou rekonstrukcí neprošly. „Maximem byla běžná údržba,“ doplnil Jiří Šácha.



Kdyby obec získala unijní peníze, kabiny by zbourala a místo nich by postavila nové, větší. Takhle musí s rozšířením čekat.



Kabiny na fotbalovém hřišti v Kovářově využívají tři týmy, muži „A“ i muži „B“ a starší žáci.



V nedělipro ZD Kovářov skončila podzimní část sezony. Muži A ji uzavřeli zápasem na domácím hřišti s béčkem Protivína. Béčko mužů zakončilo „podzim“ na třetím místě